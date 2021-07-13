Kırgızistan'daki selde 6 kişi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Celalabad’e bağlı Aksı ilçesinin Canı Col ve Taştak köylerinde sel nedeniyle çok sayıda evde su baskınları meydana geldiği belirtilerek 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Kayıp kişilerden birinin 5 yaşında bir erkek çocuğu ve diğerinin ise 3 yaşlarında bir kız çocuğu olduğu aktarıldı.

Sel afetinde yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti içinse çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sel bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Acil Durumlar Bakanlığı’nın Aksı İl Dairesi Başkanlığına bağlı 25 kurtarıcı, İl İçişleri Bölümünden 17 çalışan, Ak Col köyünden 60 kişi, Canı Col köyünden 4 kişi ve Aksı İl Vatandaş Koruma Hizmetlerinden de 5 kişinin görev aldığı kaydedildi.

Öte yandan, Acil Durumlar Bakanlığı, Kırgızistan’ın dağlık bölgelerindeki değişken hava koşulları ve sağanak yağışlar nedeniyle 12-14 Temmuz tarihleri arasında sel meydana gelmesi riskine karşı daha önce uyarıda bulunmuştu.