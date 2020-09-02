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Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü

Kırgızistan Başkonsolosluğu
DHA

İstanbul Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken konsolosluk binasında hasar meydana geldi.

Yangını izlemek isteyen bazı vatandaşları polis güçlükle dağılabildi.

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