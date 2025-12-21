Habertürk
        Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

        Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

        Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 03:24 Güncelleme: 21.12.2025 - 03:26
        Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin önünde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

        DHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle açılan ateş sonucu bacağına saçma isabet eden O.D. (29) yaralandı. Y.Ö'nün (21) bıçakla yaralandığı kavgada, Y.K.K. (21) de darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan 8 şüpheliden 5'i gözaltına alındı, 3'ünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        #Kırıkkale
        #haberler
        #Son dakika haberler
