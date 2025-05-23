Kırıkkale'de lokantada yangın çıktı
Kırıkkale'de merkeze bağlı Hacılar beldesinde lokantada çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu
Kırıkkale-Kulu kara yolu üzerinde İbrahim Y'ye ait lokantada çıkan yangın, kısa sürede çatının tamamına sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine merkez ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Baca kısmından çıktığı değerlendirilen yangında, lokantada büyük çapta hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.