Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kırıkkale'de lokantada çıkan yangın hasara neden oldu - Güncel haberler

        Kırıkkale'de lokantada yangın çıktı

        Kırıkkale'de merkeze bağlı Hacılar beldesinde lokantada çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de lokantada yangın çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırıkkale-Kulu kara yolu üzerinde İbrahim Y'ye ait lokantada çıkan yangın, kısa sürede çatının tamamına sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine merkez ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

        Baca kısmından çıktığı değerlendirilen yangında, lokantada büyük çapta hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Kırıkkale
        #kırıkkale haber
        #yerel haber
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        Trafikte korku dolu anlar
        Trafikte korku dolu anlar
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!