Kırıkkale'de otomobildeki çakmak gazı tüpü patladı: 3 yaralı
Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 10.12.2024 - 02:51 Güncelleme: 10.12.2024 - 02:52
Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarı içerisinde park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.
AA'nın haberine göre; patlamada zarar gören otomobildeki G.A, T.T. ve K.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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