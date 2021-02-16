Kırıkkale'de zincirleme kazalar: Ölü ve yaralılar var

DHA

Kaza, saat 21.45 saatlerinde Kırıkkale-Ankara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Yoğun kar yağışından dolayı oluşan buzlanma nedeniyle Selahattin Ç. (64) idaresindeki 71 T 0088 plakalı ticari taksi ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 AB 7525 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Savrulan otobüs şarampole devrilirken, Selahattin Ç.'nin kullandığı ticari taksi ise kırmızı ışıkta duran Ramazan İ. yönetimindeki 71 T 0118 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; kazada sürücü Selahattin Ç. ile aynı araçtaki Yavuz S. (40) ve otobüsteki yolculardan İsmail T.(66) yaralandı. Araçta sıkışan Selahattin Ç., itfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yavuz S., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken; Selahattin Ç.'nin durumunun da ağır olduğu bildirildi.

Otobüsteki diğer yolcular ise havanın soğuk olmasından dolayı Yahşihan İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUZLANMA NEDENİYLE 12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kırıkkale'de kar yağışı nedeniyle Kırıkkale-Kayseri yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Yolda oluşan buzlanma nedeniyle 3 TIR, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 5 otomobilin karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kırıkkale'de gün içerisinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi nedeniyle Kırıkkale-Kayseri yolu, Keskin Organize Sanayi Kavşağı'ndan itibaren her iki istikamette ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, araçları durdurarak Kırıkkale-Kayseri yolundan ulaşıma izin vermedi.

Kent genelinde yaşanan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kırıkkale-Kayseri yolunun 18'nci kilometresinde 3 TIR, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 5 otomobilin karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi. Kara yolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için tuzlama ve kar küreme araçları ile çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca yoğun kar yağışının, kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.