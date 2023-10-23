ERBAŞ: GENÇLERİMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI, KUR'AN-I KERİM'E GÖRE YETİŞTİRMEMİZ LAZIM

KIRIKKALE'deİslami Değerler Külliyesi'nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendimize, bizlere düşen Kur'an-ı Kerim'in sadece güzel hatlarla yazılmış olanlarına bakmak değil, onun içindeki ilkelere uymaktır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmemiz lazım" dedi.

Kırıkkale'nin Karacalı Köyü'nde Cidde Başkonsolosluğu eski basın ataşesi Bahattin Akyön öncülüğünde yapımı tamamlanan İslami Değerler Külliyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Caminin yapımına öncülük eden Cidde Başkonsolosluğu eski basın ataşesi Bahattin Akyön yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle biz bir yola çıkmıştık. Bu yolculukta 2012 yılında yolumuz Mekke-i Mükerremeye düştü. Şu anda burada büyüklerimin de bulunduğu masada bir dua ettik. 'Ya Rabbi senin ismi şerifini semaya aksettirecek bir mescidin bir külliyenin yapılması için bize yardım eyle' diye ve biz o duanın tecelliyatı olarak bugün burada bu açılışı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ise "Bugün bereketli ve mübarek bir gün. Türk milleti tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünde İslam ile müşerref olduktan sonra da hep sancaktar millet olarak mazlumun, masumun ve tüm insanlığın yanında olmuştur" ifadelerini kullandı.

'KÜLLİYENİN HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMAMASI GEREKİYOR'

Külliyenin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu duygu selinin Peygamberimizi yakından tanımaya, anlamaya, yaşantısını örnek almaya, söylediklerini benimsemeye, bunları hayata yansıtmaya teşvik etti. Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerimiz devam ediyor. Allah, Peygamber Efendimizi alemlere rahmet olarak gönderdi. İşte onun alemlere rahmet olarak gönderilişi, yani doğumundan vefatına kadar Rabb'ine irtihaline kadar olan o süreci işte burada kutsal emanetler müzesinde gördük. Efendimize olan aşkımız, sevdamız biraz daha arttı. İnşallah burayı ziyaret eden, Peygamber Efendimizin hayatını adeta adım adım izleyerek, ona ümmet olmanın şerefini yaşayacak. Sadece Peygamber efendimizin hayatını işleyen müze değil, Kur'an-ı Kerim... Kur'an-ı Kerim bizim için ne ifade ediyor? Rabb'imizden öğrenelim. 'Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.' Rabb'imiz, peygamber efendimize Kur'an'ı böyle tanıtıyor. Kur'an'ın diriliş amacını böyle anlatıyor, Peygamber Efendimize. Bizlere düşen Kur'an-ı Kerim'in sadece güzel hatlarla yazılmış olanlarına bakmak değil, onun içindeki ilkelere uymaktır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmemiz lazım. Buradan alacağımız en büyük derslerden birisi odur. 'Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' diyen İslam ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un adeta bir dua makamında dile getirdiği bu mısralar hep aklımıza gelecek. Burada ezanlar okunduğu müddetçe, ezanları duyan insanlar gelecekler burada secde ve rüku edecekler. İslami Değerler Külliyesi gibi Anadolu'da pek çok yerin olduğunu ve onlarda zaman içerisinde büyük bir ziyaret mekanı haline geldi. Külliyenin hiçbir zaman boş kalmaması gerekiyor. Nasıl ki taşlarıyla, süslemeleriyle, minareleriyle bu külliyemizi emek vererek yaptıysak, inşallah içini de mamur edelim. İçini de namazlarda garip bırakmayalım. Ezanlar okunduğunda garip bırakmayalım."

Ayasofya-i Kebir Cami-i imamı Mehmet Emin Ay Kur'an-ı Kerim okuduğu açılışta, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve sanatçı Doç. Dr. Fatih Koca ezgilerini seslendirdi, Şair Dursun Ali Erzincanlı ve oyuncu Ahmet Yenilmez de şiirlerini okudu. Konuşmaların ardından Erbaş ve beraberindekiler külliye içerisinde bulunan Siyer-i Nebi ve Mushafı Şerif Müzesini gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İslami Değerler Külliyesinin dron görüntü

- Cidde Başkonsolosluğu eski basın ataşesi Bahattin Akyön´ün konuşması

- Kırıkkale Valisi Mehmet Makas´ın konaşması

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş´ın konuşması

- Müze gezisinden görüntüler

- Detaylar

DHA-Gündem - Türkiye-Kırıkkale / Merkez -

2023-10-23 01:29:23