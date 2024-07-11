Otomobilde tartıştığı kadını boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

KIRIKKALE'de otomobilde tartıştığı Fidan Cantemir'i (43) maket bıçağıyla boğazını keserek öldüren Emrah Bahadır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 4 Nisan'da meydana gelen olayda, Emrah Bahadır, ilişki yaşadığı iddia edilen evli ve 3 çocuk annesi Fidan Cantemir ile otomobilde tartıştı. Tartışma sırasında Bahadır, maket bıçağı ile Cantemir'in boğazını kesti. Ağır yaralanan Fidan Cantemir, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Emrah Bahadır, ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Emrah Bahadır, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Bahadır ile taraf avukatları ve öldürülen Fidan Cantemir'in yakınları katıldı. Söz verilen sanık Emrah Bahadır, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Sanık avukatı da Emrah Bahadır’ın tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, cezada indirime yer olmadığına hükmederek, 'mala zarar verme' suçundan beraatine karar verdi.