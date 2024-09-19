Oğlunun bıçakla yaraladığı baba, hastanede kalp krizinden öldü

KIRIKKALE'de oğlu Şahin Cim'in (26) bıçakla yaraladığı Tacettin Cim (53), kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Şehit Fatih Aydoğdu Sokak'ta meydana geldi. Tacettin Cim, babası Erşahin Cim'i almak için eniştesi Bahri K. (59) ve yeğeni Mehmet K. (19) ile oğlunun evine gitti. Bir süredir yanında kalan dedesinin götürülmesini istemeyen Şahin Cim ile babası Tacettin Cim arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin Cim, babası Tacettin Cim ile Bahri K. ve Mehmet K.'yi bıçakla yaraladı. Şahin Cim de kavgada bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Tacettin Cim, hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavi sonrası gözaltına alınan Şahin Cim'in polisteki işlemleri devam ediyor.