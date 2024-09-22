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        Kırıkkale'de sağanak; anne- çocuğu itfaiye kurtardı

        KIRIKKALE'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu, yollar su altında kaldı, bahçelerinde bulunan evlerinde mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 00:40 Güncelleme: 22.09.2024 - 00:45
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        Kırıkkale'de sağanak; anne- çocuğu itfaiye kurtardı
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        KIRIKKALE'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu, yollar su altında kaldı, bahçelerinde bulunan evlerinde mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kırıkkale Merkeze bağlı Ahılı köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Ahılı Deresi taşması sonucunda sel meydana geldi. Sel nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı bahçeleri su bastı. Dere üzerinde bulunan köprü ve çevresindeki bahçe duvarları yıkıldı. Sel sularından etkilenen bir bahçedeki evlerinde mahsur kalan anne ve çocuğu Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve derenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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