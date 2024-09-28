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        Kırıkkale'de takla atıp, karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 03:47 Güncelleme: 28.09.2024 - 03:50
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        Kırıkkale'de takla atıp, karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolu Kaletepe Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AJ 7000 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla atarak, bariyerin üzerinden karşı şeride geçti. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Z.Z. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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