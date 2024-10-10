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        Kırıkkale'de 16 gündür kayıp olan Sevgi ile ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı

        KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde 16 gündür haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) ortadan kaybolması ile ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı, soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:58 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:00
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        Kırıkkale'de 16 gündür kayıp olan Sevgi ile ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı
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        KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde 16 gündür haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) ortadan kaybolması ile ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı, soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı.

        İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Arama çalışmaları da 16'ncı gününde devam etti. Aramalarda, Yalçıner'e dair herhangi bir ize rastlanamazken, olayla ilgili soruşturmada 2 şüpheli daha bugün jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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