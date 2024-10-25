Uygulamaya takılan uyuşturucu satıcısının evinde 3 bin 622 hap bulundu

KIRIKKALE'de narkotik uygulamasında, üzerinde uyuşturucu bulunan şüphelinin adresinde de 3 bin 622 uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı. Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki uygulamada üst araması yapılan H.T.A.'da (22) uyuşturucu hap bulundu. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği 'Tepe' ile yapılan aramada, 3 bin 622 uyuşturucu hap, şüphelinin uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 14 bin 700 lira ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.