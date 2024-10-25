Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Uygulamaya takılan uyuşturucu satıcısının evinde 3 bin 622 hap bulundu

        KIRIKKALE'de narkotik uygulamasında, üzerinde uyuşturucu bulunan şüphelinin adresinde de 3 bin 622 uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uygulamaya takılan uyuşturucu satıcısının evinde 3 bin 622 hap bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de narkotik uygulamasında, üzerinde uyuşturucu bulunan şüphelinin adresinde de 3 bin 622 uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı. Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki uygulamada üst araması yapılan H.T.A.'da (22) uyuşturucu hap bulundu. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği 'Tepe' ile yapılan aramada, 3 bin 622 uyuşturucu hap, şüphelinin uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 14 bin 700 lira ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de terör örgütü ile bağlantılı 3 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü ile bağlantılı 3 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 11 kurusıkı tabanca ve bir...
        Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 11 kurusıkı tabanca ve bir...
        Kırıkkale'de bir otomobilin gizli bölmesinde 377 sentetik hap ele geçirdi
        Kırıkkale'de bir otomobilin gizli bölmesinde 377 sentetik hap ele geçirdi
        Kırıkkale'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bacaklarından vuruldu
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bacaklarından vuruldu
        Kırıkkale'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla yaraland...
        Kırıkkale'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla yaraland...