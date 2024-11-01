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        Beşikle yatak arasına sıkışan Yusuf bebek, toprağa verildi

        KIRIKKALE'de beşikle yatak arasında sıkışıp nefessiz kalarak hayatını kaybeden 7 aylık Yusuf Kadan, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:25
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        Beşikle yatak arasına sıkışan Yusuf bebek, toprağa verildi
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        KIRIKKALE'de beşikle yatak arasında sıkışıp nefessiz kalarak hayatını kaybeden 7 aylık Yusuf Kadan, son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi 1260'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Anne K.K., oğlu Yusuf Kadan'ı kontrol etmek için odaya girdiğinde, bebeğin beşikle yatak arasında kalıp morardığını görerek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye geldiğinde kalbi duran Yusuf bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Aile otopsi işlemlerinin ardından Yusuf Kadan'ın cansız bedenini teslim aldı. Sanayi Mahallesi Miraç Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tabutun üzerine bebeğin battaniyesi örtüldü. Yusuf Kadan'ın cenazesi, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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