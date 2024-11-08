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        4 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşüp öldü

        KIRIKKALE'de 4'üncü katın çatısında baca temizliği yaparken havalandırma boşluğuna düşen Sünbül Şengül (51), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:43
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        4 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşüp öldü
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        KIRIKKALE'de 4’üncü katın çatısında baca temizliği yaparken havalandırma boşluğuna düşen Sünbül Şengül (51), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi 643'üncü Sokak'ta meydana geldi. Baca temizliği için 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Sünbül Şengül, dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şengül, yaşamını yitirdi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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