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        Kırıkkale'de, 10 milyon lira değerinde satışı yasak kedi ilacı ele geçirildi

        KIRIKKALE'de yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, Türkiye'de satışı yasak olan 10 milyon lira değerinde Feline Infectious Peritonitis (FIP) kedi aşısı ve hapı ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:23 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:25
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        Kırıkkale'de, 10 milyon lira değerinde satışı yasak kedi ilacı ele geçirildi
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        KIRIKKALE'de yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, Türkiye'de satışı yasak olan 10 milyon lira değerinde Feline Infectious Peritonitis (FIP) kedi aşısı ve hapı ele geçirildi.

        Kırıkkale'de jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yolculardan T.E.'ye (44) ait valizlerde 252 adet FIP aşısı ile 524 adet FIP hap ele geçirildi. Kedilerin FIP hastalığında kullanılan ve ülkede satışı yasaklanan ilaçların 10 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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