Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitemiz var

        TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 81 ilin tamamında aşevi olması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bugün Türk Kızılay olarak, günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitemiz var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitemiz var
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 81 ilin tamamında aşevi olması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bugün Türk Kızılay olarak, günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitemiz var. Amacımız bu kapasiteyi artırmak" dedi.

        Kırıkkale'de hayırsever Sebahat Tekin'in (65) bağışlarıyla yenilenen Ahmet-Hatice Balıkçıoğlu Aşevi'nin açılışı yapıldı. Açılışa, Kırıkkale Valisi Yardımcısı Oktay Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kırıkkale Türk Kızılay Şube Başkanı Harun Şener, hayırsever Sebahat Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        '44 AŞEVİ, 157 İKRAM ARACINA SAHİBİZ'

        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Sebahat Tekin'in, Ankara'da bulunan 8 gayrimenkulünü annesi ve babasının isminin yaşatılması kaydıyla Türk Kızılay'a bağışladığını söyledi. Sebahat Tekin'in annesi, babası ve kendisi adına kalıcı bir hizmet sağladığına dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye genelinde 44 aşevi, 157 de ikram aracı yani mobil aşevine sahibiz. Her gün ülke genelinde 41 bin insanın evine sıcak yemek gidiyor. Bazen tek başına yaşayan Ahmet Amca, 'Allah razı olsun evladım, sen olmasan kapımı çalan yok' diyerek kapısını açıyor. Dolayısıyla, 'İhtiyaç sahipleri' dediğimiz zaman sadece yemek almaya imkanı yetmeyenleri anlamamak lazım. Türkiye genelindeki aşevleri, aslında milletimizin el ele hiç kimseyi yalnız bırakmaması adına da atılmış adım oluyor" dedi.

        '81 İLDE AŞEVİ OLSUN İSTİYORUZ'

        Türk Kızılay'ın bir köprü olduğunu, bağışçılardan aldıkları emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına sorumlulukları bulunduğunu dile getiren Yılmaz, aşevlerinin aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında bir fırsat olduğunu belirtti. Yılmaz, "Dolayısıyla aşevlerini her ile yaygınlaştıracak şekilde proje başlangıcını yapmış ve hedefe almış durumdayız. Birkaç yıl içerisinde 81 ilin hepsinde aşevi olsun istiyoruz. Türk Kızılay, afet zamanlarında da beslenmeden sorumlu. Ülkemizde ne zaman afet veya acil durumda ihtiyaç duyulursa Türk Kızılay'ın ana sorumluluğu, dakikalar içinde oraya sıcak yemeği ulaştırmaktır. Bugün Türk Kızılay olarak, günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitemiz var. Amacımız bu kapasiteyi artırmak. Bir diğer hedefimiz de butiklerin sayısını artırmak ve sahiplendirmek. Butik dediğimiz, ihtiyaç sahiplerinin istedikleri zaman bir mağazaya girer gibi buraya gelerek ihtiyaç duyduğu her türlü giyim malzemesini beğenip almasıdır" ifadelerini kullandı.

        Törenin devamında, açılış kurdelesi kesilerek Ahmet-Hatice Balıkçıoğlu Aşevi hizmete açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Bahşılı'da bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Bahşılı'da bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kırıkkale'de konuştu:
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kırıkkale'de konuştu:
        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Bahşılı'da "Okullar Sporla Daha Güzel" projesi başladı
        Bahşılı'da "Okullar Sporla Daha Güzel" projesi başladı
        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı