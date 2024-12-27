Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitemiz var

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 81 ilin tamamında aşevi olması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bugün Türk Kızılay olarak, günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitemiz var. Amacımız bu kapasiteyi artırmak" dedi.

Kırıkkale'de hayırsever Sebahat Tekin'in (65) bağışlarıyla yenilenen Ahmet-Hatice Balıkçıoğlu Aşevi'nin açılışı yapıldı. Açılışa, Kırıkkale Valisi Yardımcısı Oktay Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kırıkkale Türk Kızılay Şube Başkanı Harun Şener, hayırsever Sebahat Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'44 AŞEVİ, 157 İKRAM ARACINA SAHİBİZ' Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Sebahat Tekin'in, Ankara'da bulunan 8 gayrimenkulünü annesi ve babasının isminin yaşatılması kaydıyla Türk Kızılay'a bağışladığını söyledi. Sebahat Tekin'in annesi, babası ve kendisi adına kalıcı bir hizmet sağladığına dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye genelinde 44 aşevi, 157 de ikram aracı yani mobil aşevine sahibiz. Her gün ülke genelinde 41 bin insanın evine sıcak yemek gidiyor. Bazen tek başına yaşayan Ahmet Amca, 'Allah razı olsun evladım, sen olmasan kapımı çalan yok' diyerek kapısını açıyor. Dolayısıyla, 'İhtiyaç sahipleri' dediğimiz zaman sadece yemek almaya imkanı yetmeyenleri anlamamak lazım. Türkiye genelindeki aşevleri, aslında milletimizin el ele hiç kimseyi yalnız bırakmaması adına da atılmış adım oluyor" dedi.

'81 İLDE AŞEVİ OLSUN İSTİYORUZ' Türk Kızılay'ın bir köprü olduğunu, bağışçılardan aldıkları emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına sorumlulukları bulunduğunu dile getiren Yılmaz, aşevlerinin aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında bir fırsat olduğunu belirtti. Yılmaz, "Dolayısıyla aşevlerini her ile yaygınlaştıracak şekilde proje başlangıcını yapmış ve hedefe almış durumdayız. Birkaç yıl içerisinde 81 ilin hepsinde aşevi olsun istiyoruz. Türk Kızılay, afet zamanlarında da beslenmeden sorumlu. Ülkemizde ne zaman afet veya acil durumda ihtiyaç duyulursa Türk Kızılay'ın ana sorumluluğu, dakikalar içinde oraya sıcak yemeği ulaştırmaktır. Bugün Türk Kızılay olarak, günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitemiz var. Amacımız bu kapasiteyi artırmak. Bir diğer hedefimiz de butiklerin sayısını artırmak ve sahiplendirmek. Butik dediğimiz, ihtiyaç sahiplerinin istedikleri zaman bir mağazaya girer gibi buraya gelerek ihtiyaç duyduğu her türlü giyim malzemesini beğenip almasıdır" ifadelerini kullandı.