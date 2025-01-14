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        Asılsız haber paylaşan sosyal medya hesabı yöneticisine gözaltı

        KIRIKKALE'de sosyal medya hesabından asılsız haber paylaşan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:55
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        Asılsız haber paylaşan sosyal medya hesabı yöneticisine gözaltı
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        KIRIKKALE’de sosyal medya hesabından asılsız haber paylaşan S.Y., 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kırıkkalemedya' isimli sosyal medya hesabının '16 yaşındaki bir genç başından vuruldu' paylaşımı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde haberin asılsız olduğu belirlenirken, paylaşım yapan sosyal medya hesabı yöneticisi S.Y., ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı. S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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