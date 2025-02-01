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        Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        KIRIKKALE'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 20:05 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:10
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        Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        KIRIKKALE'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınında meydana geldi. Burak Yumurtacı (31) yönetimindeki 19 AEY 396 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan ters istikamete dönen Cevdet Aktepe (59) yönetimindeki 18 AG 507 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlar hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Cevdet Aktepe ile beraberindeki Ergül Aktepe'nin (55) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan, hafif ticari araç sürücüsü Burak Yumurtacı ve araçta bulunan Cengiz Yıldırım (52), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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