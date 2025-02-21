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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara

        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime cuma günü ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 01:20 Güncelleme: 21.02.2025 - 01:20
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara
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        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime cuma günü ara verildi.

        Delice Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "21 Şubat 2025 Cuma günü ilçemiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında taşımalı eğitime tabi köylerden gelen öğrenciler için eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

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