Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi; Baba ve kızı öldü

KIRIKKALE'de Fikri Ersoy (60) ve kızı Seher Ersoy (31), evde karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri sonucu hayatını kaybetti.

Bağlarbaşı Mahallesi, 907'nci Sokakta tek katlı müstakil evde oturan babası Fikri Ersoy ve kız kardeşi Seher Ersoy'dan haber alamayan Onur Ersoy, adrese gitti. Pencereden içeri giren Onur Ersoy, babası ve kız kardeşini yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seher Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Fikri Ersoy ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Fikri Ersoy da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisle birlikte itfaiye ve doğal gaz firması görevlileri de evde inceleme yaptı.

Baba ve kızının kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen baba ve kızının yakınları evin önünde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.