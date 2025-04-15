Köpeklerden kaçarken duvardan düşen Arda'nın bacağı kırıldı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi Arda Aydın'ın (18) sağ bacağı kırıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Arda Aydın, 6 Nisan'da kuzeni ile üniversitenin Yenişehir Yerleşkesi'nde yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Kaçtığı sırada istinat duvarından düşen Aydın'ın sağ bacağı kırıldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde kaldırılan Aydın, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Arda Aydın'ın köpeklerin saldırısından kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

'BU HAFTA SINAVLARIM VARDI'

Hastane çıkışı konuşan Arda Aydın, yürüyüş yaptıkları sırada 8-9 köpek tarafından saldırıya uğradıklarını belirterek, "Köpeklerden kaçarken bir düzlük gördüm. Aşağısının yüksek olduğunu fark etmedim, korkuluk falan da yoktu. Oradan atlayınca bacağım kırıldı. Bu anlamda sorumlu kimse şikayetçiyim. O köpeklerin orada ne işi var? Üniversitede bir sürü öğrenci bulunuyor. Köpekler kovalarken bir ara yanıma kadar geldi. Isırmaya çalıştılar ama kaçtık. Kaçarken yükseklikten atlayınca yaralandım. Ardından ameliyata girdim. Bu hafta da sınavlarım vardı. Belki de 2-3 ayım gitti. Bilmiyorum artık bu işim sorumlusu kimse ilgilenilmesini istiyorum" dedi.