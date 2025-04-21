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        Kırıkkale'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        KIRIKKALE'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Kaan Ünal hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 00:35 Güncelleme: 21.04.2025 - 00:40
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        Kırıkkale'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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        KIRIKKALE'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Kaan Ünal hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Hasan Polatkan Caddesi MKE Anaokulu yakınlarında meydana geldi. E.B idaresindeki 37 FD 760 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Ali Kaan Ünal kontrolündeki 71 ADY 643 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Kaan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü E.B., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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