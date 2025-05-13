Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist, Kırıkkale'de yakalandı

        INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist, Kırıkkale'de yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu A.K.O., Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu A.K.O'nun Kırıkkale'de olduğu tespit edildi. Şüpheli A.K.O., ekiplerin düzenlediği operasyonla kent merkezinde yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, geri gönderme merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        O an kamerada! Drift atarken arkadaşı düştü!
        O an kamerada! Drift atarken arkadaşı düştü!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı

        Benzer Haberler

        Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
        Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldüren san...
        Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldüren san...
        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı
        Taksinin beton bariyere çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Taksinin beton bariyere çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Kırıkkale'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıd...
        Kırıkkale'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıd...