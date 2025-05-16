Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Çilingirle girilen evde, derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu

        KIRIKKALE'de kiracısının öldüğünü öğrenince il dışından gelip, çilingirle eve giren C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çilingirle girilen evde, derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRIKKALE'de kiracısının öldüğünü öğrenince il dışından gelip, çilingirle eve giren C.Ç., derin dondurucu ve buzdolabının içinde parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        İl dışında yaşayan C.Ç., Çalılıöz Mahallesi 11'inci Sokak'ta 3 katlı apartmanda kiraya verdiği evinde oturan Meliha V.'nin kirayı yatırmaması üzerine, telefonla aradı. Telefonu açan Meliha V.'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelen C.Ç., dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi. C.Ç., evdeki buzdolabı ve derin dondurucu içerisinde parçalanmış ceset buldu. C.Ç.’nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk kısmına yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi. Ceset, evdeki incelemeden sonra Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin, 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan o dönem 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Apartmanda oturan Lütfü Gümüşsoy, "Evde kimin oturduğunu bilmiyoruz. Arada sırada ev sahibini arayıp evde kimin oturduğunu soruyorduk. O da 'kirasını alıyorum' diyordu. 'Birisi var, ara sıra gelip gidiyor' sanıyorduk. Dün ev sahibi geldi, çilingir getirip kapıyı açtıracağını söyledi. Bugün de geldi, 'Problemli bir durum var' dedi. Apartmanda hiç koku hissetmiyorduk" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 30 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Kırıkkale'de 30 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3...
        Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3...
        Yahşihan'da toplum sağlığını teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapı...
        Yahşihan'da toplum sağlığını teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapı...
        ASKON Kırıkkale Şube Başkanı Geyik'e başarı ödülü
        ASKON Kırıkkale Şube Başkanı Geyik'e başarı ödülü
        Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı