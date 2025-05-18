Derin dondurucuda parçalanmış cesedi bulunmuştu; toprağa verildi (2)

Kırıkkale'de apartman dairesindeki derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan S.V., S.V. ve H.V. ile K.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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