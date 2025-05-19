Kırıkkale'de 7 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 7 katlı apartmanda çıkan yangında, mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yalıtım malzemelerine sıçradı. Yangın sırasında apartmanda bulunan ve yatalak hasta olan F.İ. ile K.Ş., İ.E., E.B., A.Y., M.E., M.G., İ.G., O.K.ve H.K. mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, apartman boşluğundaki duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan M.G., İ.G., O.K. ve H.K., itfaiye merdiveniyle balkon ve pencerelerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen yatalak hasta F.İ., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.