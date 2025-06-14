Bakan Uraloğlu: 2053'te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak (2)

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KIRIKKALE'NİNDELİCE İLÇESİNİ ZİYARET ETTİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'daki temel atma töreninin ardından Kırıkkale'nin Delice ilçesini ziyaret etti.
KIRIKKALE'NİNDELİCE İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'daki temel atma töreninin ardından Kırıkkale'nin Delice ilçesini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'nu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Delice Kaymakamı Tugay Cingirt, Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar karşıladı. Kırıkkale Milletvekili Kaplan ve belediye başkanlarıyla bir süre görüşen Uraloğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uraloğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.
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