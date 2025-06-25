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        Kırıkkale'de halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

        KIRIKKALE'de halk otobüsü şoförü Muhammet Üstüner, araçta rahatsızlanan Mahmut Taşkın'ı (69) güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:57 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:00
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        Kırıkkale'de halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
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        KIRIKKALE'de halk otobüsü şoförü Muhammet Üstüner, araçta rahatsızlanan Mahmut Taşkın'ı (69) güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

        Olay, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Şehir içi Terminali-Bağlarbaşı Mahallesi seferini yapan Muhammed Üstüner’in kullandığı Kırıkkale Belediyesi halk otobüsünde ayakta yolculuk yapan Mahmut Taşkın, bir süre sonra fenalaştı. Yolcular bayılan Taşkın'a yardım etmeye çalışırken, otobüs şoförü Üstüner güzergahını değiştirerek yolcuyu Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürdü. Otobüs şoförü, hastanenin acil servis girişinde otobüsü durdurup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Diğer yolcuların yardımıyla sedyeye alınan Taşkın, hastanede tedavi altına alındı. Taşkın'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

        OLAY KAMERADA

        Diğer yandan olay, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsün arka bölümü kapı önünde ayakta yolculuk eden Taşkın'ın fenalaşarak yere düşmesi, diğer yolcuların müdahale etmesi ve şoförün hastaneye götürmesi yer aldı. Şoför Muhammet Üstüner, yolcuların 'araçta hasta var' demesi üzerine otobüsü hızlı bir şekilde hastaneye sürdüğünü belirterek, "Aracın kornasını çalarak sağlık ekiplerinin dışarı çıkmasını sağladım. Daha sonra vatandaşa müdahale edildi. Sağlık durumu da iyiymiş. Yolcumuz sanırım bir baygınlık geçirmiş, kusma da olmuş. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelendik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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