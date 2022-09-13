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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Delice beyazı"ndaki yüksek verim üreticiyi sevindirdi

AA

"Delice beyazı"ndaki yüksek verim üreticiyi sevindirdi

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yetişen ve "Delice beyazı" olarak bilinen üzümün verimi üreticilerin yüzünü güldürdü.

Aroması ve şıra oranının yüksekliği, ince kabuklu ve hazmının kolay olmasıyla öne çıkan "Delice beyazı"nın, bu özelliklerini kırmızı topraktan aldığı değerlendiriliyor.

Yaklaşık 10 bin dönüm üzüm bağının bulunduğu ilçede geçen yıl dönüm başına 1 ton ürün alan üreticiler, bu yıl 1,5-2 ton ürün elde ediyor.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, AA muhabirine, Kırıkkale'de üzüm denilince akla Delice'nin geldiğini söyledi.

İlçede Samsun yolunun alt ve üst kısmında üzüm bağlarının bulunduğunu belirten Özdem, yağışların etkisiyle bu yıl verimin yüksek olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ürününü satmakta zorlanan çiftçilerimizle irtibat kurarak, üzümleri Tarım Kredi Kooperatifleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal tesisleri veya market ve tesislere de gönderiyoruz ancak daha çok köylü pazarı ve yol boyundaki tezgahlarda üzümlerimizi satıyoruz. Kalan kısımları da pekmez, köfter (pestil), ekşi ve kışın evlerimizde helvasını yapıyoruz. Yine çekirdeğini satıyoruz. Üzümden birçok da ürün elde edebiliyoruz."

Özdem, bu yıl fiyatların da iyi olduğunu, bağda kilogramının 8-10, yol kenarındaki tezgahlarda ise 15-20 liradan satıldığını dile getirdi.

Üreticilerin verim ve fiyatlardan memnun olduğunu ifade eden Özdem, "Biz üzümümüzü Delice beyazı olarak tescillemek için bağ çubuklarımızı Tekirdağ'da enstitüye gönderdik, orada çalışılıyor ama Hasandede üzümüyle cinsleri aynı olduğu için tescilini şu ana kadar gerçekleştiremedik. Biz üzümden üretilen pekmez ve diğer ürünler için coğrafi işaret belgesi almak istiyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz. En kısa sürede sonuçlandırmak istiyoruz." dedi.

- "3 dekarlık bağdan 6 ton rekolte bekliyoruz"

Üreticilerden Mehmet Erdem ise 10 dekar alanda üzüm bağı olduğunu ancak 7 dönümünün doludan zarar gördüğünü söyledi.

Kalan 3 dekarlık alandaki üzümlerinin güzel olduğunu anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"3 dekarlık bağdan 6 ton rekolte bekliyoruz. Verimden gayet memnunuz. Kazancımız güzel. Bu üzümden Hasandede ve Sungurlu'da da bulunuyor ancak buranın toprağı, suyu ve havasından dolayı tadı farklı. Üzümümüzü farklı kılan ve aromasını güzelleştiren toprak, su ve hava. Normal bir üzümden 8-10 kilogramdan 1 kilogram pekmez alırsın, bizim üzümden 6 kiloda 1 kilo pekmez elde edersin. Şırası ve suyu çok fazla olduğu için pekmezi de bol oluyor ayrıca çok tatlı ve lezzetlidir."

Sercan Biçici de 25 dönüm üzüm bağının olduğunu, Delice üzümünün tadının yiyince daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Üzümün tadını kırmızı topraktan aldığını düşündüklerini dile getiren Biçici, "Daha ince kabuklu, hazmının kolay ve şıra oranının yüksek olması, diğer üzümlerden farklı kılıyor. Hava şartları ve bakım iyi olunca bu yıl verim çok güzel." ifadelerini kullandı.

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