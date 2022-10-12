Karakeçili'de gençler, Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda buluştu

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kaymakam Ali Can Uludağ, öğrenci ve sporcularla bir araya geldi.

Kaymakamlık himayesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, geleneksel ok atışı yaptı, ata bindi, futbol ve voleybol oynadı.

Kaymakam Uludağ, organizasyonla bireylerin spora kazandırılması, başarılı öğrenci ve sporcuların moral ve motivasyonunun yükseltilmesi ve çeşitli yarışmalarda başarılı olanların ödüllendirilmesini amaçladığını söyledi.

Programa, Balışeyh Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Alakara da katıldı.

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