Kırıkkale'de taksiyle çarpışan traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, traktörle taksinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.M.D. idaresindeki 71 ACM 655 plakalı taksi, Kırıkkale-Çorum kara yolu Evliyalı köyü kavşağında, M.D'nin (80) kullandığı 71 AV 647 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün arkasındaki römork yerinden çıkarak yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörde bulunan İ.D'nin (70) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü M.D. ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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