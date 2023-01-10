Kırıkkale'de öğrenciler matematiği oyunla öğrenecek

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Matematik Seferberliği" projesi hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında öğrencilerin matematik dersini severek öğrenmeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü de Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) iş birliğiyle kentteki tüm okullarda çalışma gerçekleştiriyor.

KKÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Veli Toptaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, seferberlik kapsamında MKE Anaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Telefoncu, burada yaptığı açıklamada, matematiğin mantık, düzen ve kıyaslama öğrettiğini dile getirerek, "Okul öncesi eğitimde çocuklarımıza basit düzeyde azdan çoğa, çoktan aza, büyükten küçüğe ve çeşitli görsel materyallerle daha kalıcı ve etkili çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Toptaş da hayata geçirilen "Matematik Seferberliği"nin toplumsal açıdan büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bilimsel araştırmaların, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin akranlarına göre yüzde 30 daha başarılı olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Toptaş, şunları kaydetti:

"Matematiği anlamak, hayatı anlamaktır. Matematiği anladığımız zaman hayatı daha kolay anlarız ve matematik eğitimi çocuk doğduğundan itibaren başlar. Matematik hayatımızın her yerinde var. Ebeveynler evde matematik terminolojisi kullandığı zaman okula geldiğinde bu çocukların akranlarına göre yüzde 25 daha başarılı olduğu görülüyor. Matematik o yüzden hem okul öncesinde hem de ebeveynlerin çocuklarıyla matematiksel terminoloji kullanması açısından çok önemli."

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