Kırıkkale'de kadınlara yönelik dekoratif ahşap boyama kursu açıldı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesince hizmete açılan Mahalle Konakları'nda düzenlenen dekoratif ahşap boyama kursuna katılan kadınlar, aldıkları eğitimin yanında aile ekonomisine katkı da sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahallelerde kadınların bilgi ve yeteneklerini geliştirmesi amacıyla açılan Mahalle Konakları'nda düzenlenen kurslara katılan kadınlar çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor.

Çallıöz Mahallesi'ndeki konakta açılan ahşap boyama kursuna katılan kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı da sunuyor.

Kurs öğretmeni Diğdem Doğan, kursiyerlere dekoratif ahşap boyama ve süsleme tekniklerini öğrettiklerini belirtti.

Doğan, "Kadınlarımız aldıkları eğitimin ardından evlerindeki mobilyalarını büyük ölçüde yeniledi. Kadınlarımız, burada edindikleri bilgilerle aile ekonomilerine katkı de sağlıyor." ifadesini kullandı.

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