Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheliler M.Y, A.E. ve B.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KOM ve İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balışeyh ve Delice ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 417 gram esrar, kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

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