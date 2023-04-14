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Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü

AA

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Güzelyurt köyünde aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan F.N. ile Haydar A. (44), tarlada tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda F.N, yanındaki tabancayla Haydar A'ya ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan Haydar A, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.N, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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