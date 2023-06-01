Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

AA

Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı ekili araziler zarar gördü, köy yollarında hasar oluştu.

İlçeye bağlı Ceritkale köyünde öğleden sonra bastıran yağışın ardından bir ahırı su basması sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Danacıobası köyünde de ekili araziler zarar gördü, yollarda hasar oluştu.

Yağışın ardından Keskin Kaymakamlığı, İl Özel İdare ve Keskin Belediyesi itfaiye ekipleri, hasar oluşan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde de sağanağın ardından Aile Sağlığı Merkezi ile bazı bahçeleri su bastı.

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, bölgede çalışmalara başladı.

Vatandaşlardan Ramazan Tok, gazetecilere, sel nedeniyle bahçesinin ve diktiği sebze fidelerinin zarar gördüğünü söyledi.

Tok, birkaç yıl önce de yine aynı şekilde mahallede sel yaşandığını anlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yahşihan'da kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Yahşihan'da kan bağışı kampanyası
Kırıkkale'de "İlim ile Ruhunu, Spor ile Bedenini Arındır" projesi başlatıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de "İlim ile Ruhunu, Spor ile Bedenini ...
Otomobil, su kanalına girdi; 1'i bebek, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, su kanalına girdi; 1'i bebek, 4 yaralı
Kırıkkale'de yol kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yol kenarına savrulan otomobildeki 4 ...
Kırıkkale'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan şahin kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan ...
"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışının tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER "Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışının tanıtımı ...
Kırıkkale kent merkezinde sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kırıkkale kent merkezinde sağanak etkili oldu
Kırıkkale'de otomobil bariyere çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobil bariyere çarptı: 2'si çocuk 4 ...
Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.