Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, Yörükleri bir araya getirecek Türkiye'nin farklı bölgelerindeki Karakeçili aşiretine mensup Yörükleri bir araya getirmek için her yıl düzenlenen 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, "üzüm salkımı" ve sıcak hava balonu gibi etkinliklere sahne olacak.

KIRIKKALE (AA) - Türkiye'nin farklı bölgelerindeki Karakeçili aşiretine mensup Yörükleri bir araya getirmek için her yıl düzenlenen 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, "üzüm salkımı" ve sıcak hava balonu gibi etkinliklere sahne olacak.

İlki 1995 yılında düzenlenen Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, Karakeçili aşiretleriyle birlikte diğer Yörükleri ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen katılımcıları bir araya getirerek, örf ve adetlerin korunmasını amaçlıyor.

Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, AA muhabirine, 2 Eylül Cumartesi günü 29'uncusunu icra edecekleri şenliğin hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Amaçlarının ilçeyi tanıtmak ve tarihi muhafaza etmek olduğuna dikkati çeken Uludağ, Karakeçilili hemşehrilerinin tamamının bu şenliğin bir paydaşı olduğunu aktardı.

Şenliğin birçok etkinliğe sahne olacağını anlatan Uludağ, şöyle konuştu:

"Mehteran, atlı okçuluk ve kılıç kalkan gösterileri, tiyatro, Devlet Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve konserimizle beraber kültürümüzü yaşatma umuduyla şenliğimizi icra edeceğiz. Tarihe meraklı olan tüm vatandaşlarımız ve Yörük Türkmenlerini ilçemize davet ediyoruz. Yine Türk Hava Kurumu sıcak hava balonu getirecek ve görsellik açısından katkı sağlayacaktır. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli tarafından da helikopterle 'üzüm salkımı' gösterisi gerçekleştirilecek."

Belediye Başkanı Veysel Aydemir ise Karakeçili'nin tarihinin Orta Asya'dan gelen göçlerle başladığını, ilçenin eski isminin Çukurcak olarak bilindiğini dile getirdi.

Tarihi kaynaklarda Ertuğrul alayının Kızılırmak kenarındaki Çukurcak bölgesine yerleştiği bilgisinin yer aldığını belirten Aydemir, "Ertuğrul Gazi'nin bir süre burada kaldıktan sonra Söğüt tarafına gittiği anlaşılıyor. Daha sonra farklı yerlerde yaşayan Karakeçili aşiretine bağlı insanlar burada toplanıyor ve şu anki Karakeçili oluşuyor." dedi.

Aydemir, şenlikle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki aşirete mensup insanları bir araya getirerek örfünü, adetini ve töresini yaşatmalarını amaçladıklarını vurguladı.

Şu anda güzel bir katılım olacağı izlenimini aldıklarını dile getiren Aydemir, "Hızlı bir şekilde şenliğimize hazırlanıyoruz. Bu Karakeçili'nin bir düğünüdür. Türkiye'nin değişik yerlerindeki hemşehrilerimizi düğünümüze, toyumuza davet ediyorum." ifadesini kullandı.