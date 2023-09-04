Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 08:24 Güncelleme: 04.09.2023 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        A.H.M. (33) idaresindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki 71 FA 813 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan eşi M.K.M. (26) ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        A.H.M'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de makaron, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de makaron, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'deki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Kırıkkale'deki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurt...
        Kırıkkale'de kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurt...