Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:23 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halil Mücahit hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Abdullah Halil Mücahit (33) idaresindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki 71 FA 813 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Mücahit kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan eşi Merve Kantaş Mücahit'in (26) tedavisi sürüyor.

        Sivas Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Abdullah Halil Mücahit'in cenazesi, hasta morgundaki işlemin ardından memleketinde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        İfadesi için Balışeyh İlçe Emniyet Amirliğine götürülen tır sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Nicolas Pepe için Beşiktaş iddiası!
        Nicolas Pepe için Beşiktaş iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de okullarda uyum eğitimi başladı
        Kırıkkale'de okullarda uyum eğitimi başladı
        Otomobil, TIR'a çarptı; belediye meclis üyesi öldü, eşi ağır yaralı
        Otomobil, TIR'a çarptı; belediye meclis üyesi öldü, eşi ağır yaralı
        Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Kırıkkale'de meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de makaron, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de makaron, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'deki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Kırıkkale'deki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı