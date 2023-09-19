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        Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü tır yandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde inşaat malzemesi yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:17 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:22
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        Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü tır yandı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde inşaat malzemesi yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        B.T. (51) yönetimindeki 34 HDZ 759 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, Kırıkkale-Kulu kara yolunun Sulubük köyü yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü aracını durdurarak, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tırdaki yangın, Karakeçili Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sonucu büyük çapta hasar oluşan tırdaki inşaat malzemeleri zarar gördü.

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