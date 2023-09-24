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        Kırıkkale'de hayırseverlerin yaptırdığı cemevi törenle açıldı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Ata Cemevi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:58
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        Kırıkkale'de hayırseverlerin yaptırdığı cemevi törenle açıldı
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Ata Cemevi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Çatallı köyünde yaptırılan cemevinin açılışına, Vali Mehmet Makas, Ankara Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Delice Kaymakamı Mustafa Babacan, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Makas ve beraberindekiler, okunan duanın ardından kurdele keserek cemevinin açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışın ardından konuşan Vali Makas, Aleviliğin İslam'dan faklı bir şey olmadığını söyledi.

        Anadolu toprağının bir ve beraber hareket etmesini istemeyenlerin nifak tohumları saçmaya çalıştıklarını aktaran Makas, şöyle konuştu:

        "Kürt Türk, Alevi Sünni, sağcı solcu diye böldüler. Bugün artık birlik ve beraberlik günü. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız. Cami de cemevi de bizim. Hangi inanca sahip olursa olsun 86 milyon vatandaşımızın inancı ve imanı devletin güvencesi altındadır. Cemevilerine, camilere yapılmayanı yapmaya başladık. İyi mi yaptık, iyi yaptık. Gecikmiş bir hareket miydi, gecikmiş bir hareketti. İnşallah bunun devamı gelecek."

        Alevi dedesi Kasım Güvercin de her yerde bir ve beraber olmak zorunda olduklarını belirterek, birlikten kuvvet doğacağını vurguladı.

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