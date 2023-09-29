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        Kırıkkale'de vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:27
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        Kırıkkale'de vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        F.K. (38) idaresindeki 06 AU 9014 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu İzzettin köyü kavşağında R.Ş'nin kullandığı 71 AG 829 plakalı vinçle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobildeki E.E. (86) ve Ö.E'nin (48) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araçta sıkışan cesetler, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralanan otomobil sürücüsü F.K. ise ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Vinç sürücüsü R.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken cesetler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

        Kazada nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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