Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor

        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda 93 gram uyuşturucu madde ile 201 hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda 93 gram uyuşturucu madde ile 201 hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Eylül-1 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 93 gram uyuşturucu madde ile 201 sentetik ecza ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Valiliğinden "gaz kokusu" açıklaması
        Kırıkkale Valiliğinden "gaz kokusu" açıklaması
        Kırıkkale'de jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları
        Kırıkkale'de jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis denetimi yapıldı
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis denetimi yapıldı
        Kırıkkale'de hafif ticari araca gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca bulundu
        Kırıkkale'de hafif ticari araca gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca bulundu
        Kırıkkale'de 2 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
        Kırıkkale'de 2 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
        Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı evi kundaklayan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı evi kundaklayan şüpheli tutuklandı