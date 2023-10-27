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        Bahşılı'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğrenciler 100 fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:40
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        Bahşılı'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğrenciler 100 fidan dikti.

        Barbaros İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Erdal Bilgiç, Cumhuriyet'in 100. yılında öğrencilerle fidan dikim etkinliğine katıldıklarını söyledi.

        Bilgiç, "Gelecek nesillerimiz olan öğrencilerimizin kendi fidanlarını dikmelerini önemsiyorum. 100. yılımızda coşkuluyuz ve heyecanlıyız. Yeni Türkiye Yüzyılı'nın da hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

        Okul Müdürü Gülderen Aydoğan ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

        Üçüncü sınıf öğrencisi Doruk Eymen Özbek de Cumhuriyet'in 100. yılı için okul bahçesine 100 fidan diktiklerini kaydetti.

        Kaymakam Bilgiç ve beraberindekiler, fidan dikiminin ardından çeşitli yıllara ait Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerini anlatan resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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