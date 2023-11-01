Bahşılı'da TÜBİTAK bilim söyleşisi düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde TÜBİTAK bilim söyleşisi etkinliği gerçekleştirildi.

Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Er, Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen söyleşide, "milli tasarım, yerli imalat" ve "oyuncak tasarımı ve imalatı" konularında öğrencilere bilgi verdi.

Okul müdürü Gülderen Aydoğan da katkılarından dolayı Er'e teşekkür ederek, okul olarak öğrencilerin bilinçlenmesi için bu gibi faaliyetlerin devam edeceğimi dile getirdi.

Etkinliğe, Kaymakamı Erdal Bilgiç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.