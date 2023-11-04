Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıttığı kadının 500 dolar, 120 gram altın ve 5 bin 500 lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıttığı kadının 500 dolar, 120 gram altın ve 5 bin 500 lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.A. (46), telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin, kardeşinin terör olayına karıştığını, soruşturma için maddi birikiminin fotoğrafını ve ev adresini istediğini, adrese gelecek polisin altın ve paraları alacağını söylemesi üzerine 500 dolar, 120 gram ziynet ve 5 bin 500 lirasını evine gelen kişiye verdi.

        Dolandırıldığını anlayan kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin tespiti ve yakalanması için bölgedeki güvenlik ve KGYS kamera görüntülerini inceledi.

        Zanlının Ankara'ya kaçtığını tespit eden ekipler, şüpheli A.K'yi (20) yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi.

        Üzerinde 12 bin 683 dolar, 1148 avro, 100 sterlin, 1125 lira, cep telefonu, 2 bilezik, 7 yüzük, 4 çift küpe ve 4 kolye bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Çekirge
        Çekirge
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçi...
        Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçi...
        Kırıkkale'de boş makaron ve sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de boş makaron ve sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Kırıkkale'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Jandarma Çelik Kanatlar ve Mehteran Takımı Kırıkkale'de gösteri sundu
        Jandarma Çelik Kanatlar ve Mehteran Takımı Kırıkkale'de gösteri sundu
        KIRIKKALE'DE İŞ MAKİNESİ İLE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALAN...
        KIRIKKALE'DE İŞ MAKİNESİ İLE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALAN...
        Kırıkkale'de iş makinesi ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Kırıkkale'de iş makinesi ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralan...