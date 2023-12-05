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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:28 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:28
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı.

        Operasyonda, 7,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlılardan 14'ü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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