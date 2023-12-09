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        Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kaybolan zihinsel engelli gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:39 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:50
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        Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor
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        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kaybolan zihinsel engelli gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Deredüzü köyünde öğle saatlerinde bakkala gitmek için evden ayrılan İpek Ş'den (25) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine köye gelen Jandarma ve AFAD ekipleri, zihinsel engelli genci gidebileceği yerlerde aramaya başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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