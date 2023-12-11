Orta Anadolu'da ABD'nin BMGK'de Gazze'de insani ateşkes istenen tasarıyı veto etmesine tepki

Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Kırıkkale Nur Cami önünde yatsı namazı sonrası toplanan TÜGVA Kırıkkale İl Temsilciliği üyeleri, ABD'yi protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Muhammet Taha Ulusoy, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırımın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğuna dikkati çeken Ulusoy, şunları kaydetti:

"Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Her ne kadar çok geç kalsa da BM Güvenlik Konseyi çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler, oy birliğiyle ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin vetosuyla karar alınamamış ve reddedilmiştir. ABD, 13 BM üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir."

-Yozgat

Yozgat'ta yatsı namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisi önünde TÜGVA Yozgat İl Temsilciliği üyesi gençler ve vatandaşlar bir araya gelerek ABD ve İsrail'i protesto etti.

TÜGVA Yozgat İl Temsilcisi Ubeydullah Şahan, daha adil bir dünya için ABD'nin ret kararını kınadıklarını belirterek, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet etti.

Şahan, ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail’in katliamına ortak olduğunu tescillediğini söyledi.

- Niğde

Niğde'de yatsı namazının ardından Dışarı Cami önünde toplanan TÜGVA İl Temsilciliği üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ABD'yi protesto etti.

TÜGVA Niğde İl Temsilciliği Üniversite Koordinatörü Ömer Faruk Sayın, yaptığı açıklamada, Gazze'de insani ateşkes önerisini reddeden kararın ABD halkının değil iktidarda bulunan Biden hükümetinin kararı olduğunu söyledi.

Sayın, şunları kaydetti:

"Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir." ifadelerini kullandı.

- Kayseri

Kayseri'de TÜGVA üyeleri, yatsı namazının ardından Cami Kebir önünde toplandı.

TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi Vefa Bayırbaş, ABD'nin, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi olmaktan çıktığını ifade ederek, "Dünya, Amerika’ya hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir." diye konuştu.

- Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından Gazze için dua edildi.

Cami çıkışında TÜGVA İl Temsilcisi Abdullah İnce, yaptığı açıklamada, işgal edilen Filistin topraklarındaki zulmün hesabının hukuk önünde mutlaka sorulacağını dile getirerek, "Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Nevşehir

Nevşehir'de Hacı Rasim Uzer Camisi önünde bir araya gelen TÜGVA üyeleri, ABD'ye tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Serkan Ataman, 7 Ekim'den beri İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de binlercesi çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin katledildiğini belirterek, bu zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Ataman, ABD'nin bu kararıyla, bundan sonraki süreçte insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi olarak değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacağını kaydetti.